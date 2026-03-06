Carburanti Bandecchi | Ue e Italia intervengano per tutelare imprese e famiglie da rincari speculazioni

Il proprietario di un club sportivo ha chiesto all’Unione Europea e al governo italiano di intervenire per proteggere imprese e famiglie dall’aumento dei prezzi di carburanti e gas, causato da quella che definisce una speculazione. In un intervento pubblico, ha evidenziato come il Medio Oriente sia in una fase di instabilità e come questa situazione abbia già portato a un rialzo dei costi energetici in Italia.

"Il Medio Oriente è nel caos e le conseguenze si stanno già abbattendo anche sull'Italia, con una nuova e ingiustificata impennata dei prezzi di carburanti e gas. Le organizzazioni di categoria dei gestori lo hanno denunciato con chiarezza: siamo di fronte a gravissime e inaccettabili speculazioni da parte di soggetti e società che stanno vendendo, a prezzi maggiorati, combustibili già acquistati e stoccati nei depositi ai normali prezzi di mercato prima del conflitto e della chiusura dello Stretto di Hormuz". Ad intervenire è Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, nonché leader di Dimensione. "Questa guerra...

L'Italia monitora con attenzione l'andamento dei prezzi dei carburanti, con una situazione che presenta forti differenze regionali.

