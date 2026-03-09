Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un’indagine sulla possibilità di pratiche speculative nei prezzi dei carburanti. È stata attivata una Commissione di allerta rapida per verificare eventuali aumenti anomali e comportamenti sospetti nel settore. L’obiettivo è monitorare le variazioni di prezzo e garantire trasparenza nel mercato dei carburanti. La procedura coinvolge le autorità competenti per approfondire la situazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato la Commissione di allerta rapida per indagare su possibili pratiche speculative sui prezzi dei carburanti. La riunione d’urgenza, presieduta dal ministro Adolfo Urso, si è tenuta oggi alle 14:30 con l’obiettivo di verificare se i rincari siano giustificati o frutto di manipolazioni di mercato. La convocazione risponde a un allarme crescente sulla volatilità delle quotazioni del diesel e della benzina, che hanno raggiunto livelli preoccupanti per le famiglie e le imprese. L’intervento coinvolge diverse autorità di regolamentazione e forze dell’ordine per analizzare i listini attuali. L’architettura dell’indagine e gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: Mimit attiva indagine su speculazioni e rincari

