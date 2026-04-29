Carburanti alle stelle gli armatori rinviano la protesta sullo Stretto

Gli armatori siciliani avevano annunciato una protesta per il Primo Maggio nello Stretto di Messina, ma hanno deciso di sospendere temporaneamente il blocco, mantenendo comunque lo stato di agitazione. La decisione arriva in un momento in cui i prezzi dei carburanti continuano a salire, influenzando il settore. La sospensione riguarda esclusivamente l’interruzione delle attività previste per quella data, mentre la mobilitazione resta comunque in essere.

La protesta resta, ma lo stop si ferma. La Federazione armatori siciliani sospende il blocco dello Stretto di Messina inizialmente previsto per il Primo Maggio, pur mantenendo lo stato di agitazione. La decisione arriva al termine di un confronto istituzionale che apre a possibili sviluppi sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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