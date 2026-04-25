Le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran in Pakistan si sono concluse senza accordi, con entrambe le parti che si sono accusate a vicenda. Nel frattempo, il governo americano ha deciso di interrompere la partecipazione di una delegazione ufficiale in Pakistan. La tensione tra le due nazioni si intreccia con la crescente crisi nello Stretto di Hormuz, dove si registrano minacce militari e rischi di un'escalation nel Medio Oriente.

Falliscono i colloqui in Pakistan, accuse reciproche tra Washington e Teheran. Minacce militari e crisi in Medio Oriente sempre più vicina a una nuova escalation La strada diplomatica tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più stretta. Il nuovo tentativo di dialogo, previsto a Islamabad, è saltato prima ancora di iniziare, alimentando i timori di una possibile escalation militare. Nella capitale del Pakistan è arrivato solo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, mentre la delegazione americana non è mai partita. A fermarla è stato direttamente Donald Trump, che ha annunciato l’annullamento della missione. Trump: “Abbiamo tutte le carte in mano”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump stoppa la delegazione Usa in Pakistan, tensione alle stelle sullo Stretto di Hormuz

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