Il prezzo del diesel si attesta a 2,7 euro al litro, segnando ancora un livello elevato. I carburanti continuano a mantenere valori elevati e, in diverse zone, ci sono impianti che offrono prezzi inferiori rispetto alla media nazionale. Non si registrano segnali di un calo significativo e la situazione rimane critica per chi deve fare rifornimento. La situazione dei prezzi dei carburanti resta sotto i riflettori, con molta attenzione rivolta ai distributori più convenienti.

Firenze, 9 aprile 2026 – Il prezzo dei carburanti resta alto e, nonostante le attese, non si vede ancora un vero calo. La situazione internazionale resta incerta, con la pace ancora lontana e la “liberazione” dello stretto di Hormuz che appare tutt’altro che a portata di mano. Tutto questo pesa sui costi energetici e intanto in qualche impianto di carburante iniziano a comparire cartelli che informano gli automobilisti che il diesel “è esaurito ”. I prezzi alti incidono infatti anche sui gestori, che fanno fatica a tenere le scorte. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,79 euro per la benzina e 2,18 per il gasolio, che salgono rispettivamente a 1,83 e 2,20 euro sulla rete autostradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diesel record a 2,7 euro: i prezzi dei carburanti sono (ancora) alle stelle, ecco gli impianti dove risparmiare

Prezzi dei carburanti alle stelle: a Parma il diesel sfiora i 2.4 euro al litroIl prezzo dei diesel, a Parma, nella giornata di martedì 31 marzo, ha raggiunto la quota di 2 euro e 399 centesimi al litro.

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