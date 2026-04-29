Crisi carburante Salvini | Riserve aeroporti fino a tutto maggio no emergenza Monitoriamo per evitare stop estate

Il ministro ha dichiarato che le riserve di carburante negli aeroporti italiani sono sufficienti fino a fine maggio, precisando che non si tratta di una situazione di emergenza che possa mettere a rischio i voli. Ha inoltre aggiunto che si mantiene un monitoraggio costante per prevenire possibili interruzioni durante la stagione estiva. Nessuna indicazione di criticità immediata è stata fornita riguardo alle scorte di carburante.

(Adnkronos) – "Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio voli". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera sulla carenza di carburante per gli aerei a causa dello stop dello Stretto di Hormuz per la guerra contro l'Iran. Salvini ha spiegato che la prossima settimana ci sarà il tavolo al Mit per gli aeroporti. "Stiamo monitorando a livello nazionale e a livello europeo la catena di approvvigionamento del carburante al fine di garantire che il sistema continui a funzionare senza interruzioni quantomeno per tutto il periodo estivo", ha affermato il ministro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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