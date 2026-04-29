Carburante aerei Salvini assicura | Scorte fino a fine maggio Ma se guerra prosegue non esclude taglio voli

Il ministro dei Trasporti ha dichiarato che le scorte di carburante per gli aerei sono garantite fino alla fine di maggio. Ha risposto a una domanda in Parlamento riguardo alle misure adottate per affrontare le difficoltà di approvvigionamento del carburante utilizzato nel settore del trasporto aereo. Inoltre, ha precisato che, in caso di prolungamento del conflitto, si potrebbe considerare la riduzione dei voli.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative che il governo intende intraprendere in relazione ai problemi di approvvigionamento dei carburanti per il trasporto aereo. Salvini non ha escluso una possibile riduzione dei voli dopo il mese di maggio, nel caso in cui la guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz dovessero proseguire.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Caro carburante, Schiavello: "Scorte ancora per un mese. Poi scenario inedito se la guerra prosegue" Leggi anche: Caro carburante, Ryanair: scorte cherosene garantite fino a maggioE Lufthansa taglia 20.000 voli estivi a corto raggio Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lufthansa, con Ita Airways inclusa, cancella 20mila voli: cosa cambia per i collegamenti con la Sardegna e risarcimenti. Carburante aerei, Salvini assicura: Scorte fino a fine maggio. Ma se guerra prosegue non esclude taglio voliIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative che il governo intende intraprendere in ... fanpage.it Salvini, riserve di carburante aerei fino a tutto maggio, il Paese reggeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it