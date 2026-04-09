Un esperto ha dichiarato che le scorte di carburante attualmente disponibili dureranno circa un mese. Se il conflitto dovesse continuare oltre il mese di maggio, le conseguenze potrebbero cambiare radicalmente, passando da problemi di prezzo a difficoltà di approvvigionamento. La questione delle scorte di carburante viene monitorata attentamente, considerando le possibili ripercussioni di un prolungamento del conflitto.

« Se la guerra si protrae oltre maggio lo scenario sarebbe inedito. Non avremmo più il problema del prezzo ma quello di trovare il carburante ». Lo ha detto Ferruccio Schiavello, presidente nazionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, settore energia, commentando con l’ANSA le oscillazioni del prezzo del petrolio e i rincari registrati sul prezzo del carburante. «Tutto - ha aggiunto analizzando i possibili scenari - dipende dalla situazione internazionale. Fino a fine maggio c'è la disponibilità di prodotto per soddisfare le normali esigenze di mobilità, ma tra un mese, un mese e mezzo, qualora dovesse protrarsi la guerra, non voleranno aerei, non viaggeranno navi, treni e auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caro carburante, Schiavello: "Scorte ancora per un mese. Poi scenario inedito se la guerra prosegue"

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