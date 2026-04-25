Caravaggio scacco al sindaco | sfiducia e stop all’assessore

Il sindaco di Caravaggio ha deciso di revocare le deleghe all’assessore Juri Cattelani, interrompendo così il suo incarico. La decisione è stata presa in seguito a una disputa sulla gestione di nove questioni amministrative. La misura è stata comunicata ufficialmente e risulta essere una risposta a un conflitto interno tra le parti coinvolte. La situazione si svolge nel contesto di un’area amministrativa delicata e in fase di definizione.

? Cosa sapere Il sindaco Bolandrini revoca le deleghe all'assessore Juri Cattelani a Caravaggio.. La disputa riguarda la gestione di 9.760 euro per la candidatura Capitale del Libro.. Il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini ha disposto il ritiro immediato di tutte le deleghe affidate all’assessore Juri Cattelani, scatenando una polemica politica che ha colpito il cuore della giunta cittadina proprio in questo sabato mattina. Tra i vicoli di Caravaggio e l’atmosfera che si respira nelle botteghe del centro, la notizia del terremoto amministrativo corre veloce, trasformando quella che doveva essere una transizione programmata in uno scontro frontale tra il primo cittadino e un esponente della maggioranza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caravaggio, scacco al sindaco: sfiducia e stop all’assessore Notizie correlate Platì: da unità a caos, sfiducia al sindaco per blocco totaleUna mozione di sfiducia è stata formalmente protocollata a Platì contro il sindaco facente funzioni Giovanni Sarica, segnando una frattura... Platì: sfiducia al sindaco a 60 giorni dal voto, caos a palazzoA Platì, il sindaco facente funzioni Giovanni Sarica è oggetto di una mozione di sfiducia presentata proprio mentre mancano meno di 60 giorni alla...