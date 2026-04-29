Caravaggio Milo Manara e il fumetto | grande partecipazione al talk con Stefano Causa al Pio Monte della Misericordia

Ieri pomeriggio, presso il Pio Monte della Misericordia di Napoli, si è svolto un incontro pubblico intitolato “Caravaggio, Milo Manara ed il fumetto”. L’evento, iniziato alle 17.00, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e interessato. Durante il talk, Stefano Causa ha condotto un confronto tra il lavoro del pittore rinascimentale e quello del fumettista, evidenziando i punti di contatto tra le due discipline.

Si è tenuto ieri, martedì 28 aprile alle ore 17.00, presso il Pio Monte della Misericordia di Napoli, l’incontro pubblico “Caravaggio, Milo Manara ed il fumetto”, un appuntamento dedicato al dialogo tra storia dell’arte e linguaggio del fumetto che ha registrato una partecipazione numerosa e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Milo Manara a Collegno: le opere del maestro del fumetto in mostra al Parco Dalla Chiesa Paralimpiadi, Mattarella incontra Milo Manara: "La Repubblica è sempre giovane"Prima della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Verona, al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comicon OFF 2026, Milo Manara incontra Caravaggio: la mostra al Pio Monte della Misericordia; Milo Manara a Collegno: le opere del maestro del fumetto in mostra al Parco Dalla Chiesa; L’Associazione culturale Torino Comics presenta la mostra dedicata a Milo Manara, uno dei grandi maestri del fumetto internazionale.; Milo Manara, a Collegno la mostra dedicata al maestro del fumetto internazionale. Comicon OFF 2026, Milo Manara incontra Caravaggio: la mostra al Pio Monte della MisericordiaL'arte che racconta una città. Napoli è una realtà che, sin dalle sue origini, ha trovato voce attraverso pittura, architettura, meraviglie che racchiudono in sé ... ilmattino.it Milo Manara a Collegno: le opere del maestro del fumetto in mostra al Parco Dalla ChiesaInaugurata a Collegno la mostra Manara e l’arte del racconto. Oltre 50 tavole originali del maestro Milo Manara visitabili fino al 28 giugno 2026 ... torinotoday.it NAPOLI COMICON 2026 DEDICHE ALLO STAND OBLOMOV (padiglione 2 stand 2S12) VENERDÌ 1 MAGGIO Milo Manara: 15:00-16:30 (stand Oblomov) Igort: 15:00-17:30 (stand Oblomov) Andrea Ferraris: 10:00-13:00, 15:00-18:00 (stand Oblomov) Paolo B - facebook.com facebook