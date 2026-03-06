Paralimpiadi Mattarella incontra Milo Manara | La Repubblica è sempre giovane

Prima della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Repubblica ha incontrato il fumettista Milo Manara. Durante l'incontro, sono state scambiate parole sui temi legati alla creatività e alla cultura italiana. L'evento si è svolto in un contesto ufficiale, con il presidente che ha rivolto un saluto agli ospiti e ai partecipanti della manifestazione.