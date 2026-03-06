Paralimpiadi Mattarella incontra Milo Manara | La Repubblica è sempre giovane
Prima della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Repubblica ha incontrato il fumettista Milo Manara. Durante l'incontro, sono state scambiate parole sui temi legati alla creatività e alla cultura italiana. L'evento si è svolto in un contesto ufficiale, con il presidente che ha rivolto un saluto agli ospiti e ai partecipanti della manifestazione.
Prima della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Verona, al Museo Maffeiano, l’artista Milo Manara, che gli ha donato un disegno raffigurante una giovane donna con uno strascico tricolore, che sormonta i cinque cerchi olimpici. “È una Repubblica giovane“, ha spiegato il disegnatore al Capo dello Stato, che ha definito il quadro “splendido, bellissimo. La ringrazio molto”, ha aggiunto Mattarella sottolineando che “la Repubblica è sempre giovane”. Accanto a lui la figlia Laura che ha osservato: “La Repubblica deve mantenersi giovane”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
