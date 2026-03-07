I carabinieri entrano per un controllo ma in casa trovano tablet e pc rubati a scuola

Martedì 3 marzo, i carabinieri sono entrati in una casa durante un controllo di routine e hanno scoperto 26 tablet e 5 computer, tutti rubati a una scuola. L’individuo presente è stato denunciato per ricettazione. La scoperta si è verificata durante un intervento di verifiche di sicurezza, portando alla segnalazione alle autorità competenti.

Gli trovano in casa 26 tablet e 5 computer e viene denunciato per ricettazione. Il fatto è avvenuto nella giornata di martedì 3 marzo. Protagonista della vicenda, un uomo di 31 anni residente a Seveso. Nelle prime ore del mattino dei martedì 3 marzo, i carabinieri della compagnia di Seveso si sono presentati a casa dell’uomo, eseguendo un decreto di perquisizione delegato dalla procura della Repubblica di Monza. I militari stavano cerando prove relative ad un altro reato, ma all’interno della sua abitazione hanno trovato la refurtiva di un colpo messo a segno la notte prima, all’interno dell’istituto comprensivo Adua di Seveso. L’uomo è quindi stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: rubati un pc e un tabletSono entrati attraverso una finestra laterale e una volta dentro – rovistando tra le aule e negli uffici – hanno rubato le uniche cose di valore che...

Furto nel camerino di Marco Travaglio a Latina: rubati 2 pc e un tablet a teatroGiovedì sera, alle ore 21, era in programma al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina uno spettacolo di Marco Travaglio dal titolo “Cornuti e...

Contenuti utili per approfondire carabinieri entrano.

Temi più discussi: Entrano per controllare un cane, scoprono una discarica abusiva. In piena città; Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucina; Sequestrato e picchiato davanti alla mamma per 500 euro: liberato dai carabinieri.? Arrestato un 40enne, denunciato un minore; I proprietari escono per una passeggiata, i ladri entrano in azione: rubati soldi e gioielli.

I carabinieri entrano per un controllo, ma in casa trovano tablet e pc rubati a scuolaNel corso dei controlli, a casa del 31enne i carabinieri hanno trovato un cittadino straniero sprovvisto di documenti. Si tratta di un uomo che non ha rispettato un ordine di espulsione emesso ... monzatoday.it

Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucinaConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... monzatoday.it

A Vicenza i Carabinieri entrano nelle farmacie: una rete di protezione contro le truffe agli anziani - facebook.com facebook

A Vicenza i Carabinieri entrano nelle farmacie: una rete di protezione contro le truffe agli anziani x.com