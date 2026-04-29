Capretta abbandonata con arti legati | due denunciati per maltrattamento

Due persone sono state denunciate per maltrattamento di animali dopo aver abbandonato una capretta con le zampe legate. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino hanno scoperto l’animale in una zona rurale e hanno avviato le indagini. La capretta, trovata in cattive condizioni, è stata affidata alle cure di un centro di recupero. Le autorità hanno sequestrato l’animale e aperto un procedimento contro i due denunciati.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma e con il personale dell’ASL competente, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino due persone per il reato di maltrattamento di animali. L’attività trae origine da una segnalazione pervenuta e ha interessato il territorio del Comune di Monteforte Irpino, all’interno dell’area di un centro commerciale. Gli accertamenti, svolti anche mediante l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno consentito di ricostruire la condotta di due soggetti, rispettivamente di 37 e 27 anni, entrambi residenti in Irpinia, i quali avrebbero scaricato da un’autovettura una capretta con gli arti legati, lasciandola nel parcheggio del supermercato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capretta abbandonata con arti legati: due denunciati per maltrattamento Notizie correlate Monteforte Irpino, capretta legata e abbandonataMaltrattamento di animali a Monteforte Irpino: Carabinieri Forestali e ASL intervengono in un centro commerciale, salvata una capretta Una capretta... Orrore a Licola: Capretta abbandonata tra i rifiuti in pieno giornoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Capretta abbandonata con le zampe legate nel parcheggio del centro commerciale: denunciati in IrpiniaCapretta abbandonata con le zampe legate nel parcheggio del centro commerciale: denunciati a Monteforte Irpiano ... ilgiornalelocale.it Abbandonano capretta con le zampe legate nel parcheggio del supermercato: presiAbbandonano una capretta con le gambe legate nel parcheggio del supermercato e poi vanno via in auto. È accaduto a Monteforte Irpino. Individuati e denunciati i responsabili. I militari ... ilmattino.it