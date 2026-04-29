Cappato lancia una nuova raccolta firme per il suicidio assistito

Marco Cappato ha avviato una nuova campagna chiamata “Liberi subito” insieme all'associazione Luca Coscioni. La raccolta firme ha come obiettivo quello di chiedere alla regione Lombardia di approvare una legge sul suicidio assistito. La campagna si concentra sulla promozione di questa proposta, invitando i cittadini a firmare per sostenere la richiesta. La raccolta è rivolta ai residenti della regione.

Si chiama “Liberi subito” la nuova campagna di Marco Cappato e dell'associazione Luca Coscioni per una raccolta firme che spinga la regione Lombardia a varare una legge sul suicidio assistito. L'iniziativa si basa sulla sentenza 2042025 della corte di Cassazione, che ha stabilito che.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge” Suicidio assistito, riparte la raccolta firme per una legge: "Il Consiglio regionale deve intervenire"La questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Una legge sul fine vita anche in Piemonte, associazione Coscioni in pressing su Cirio; Fine vita (anche) in Piemonte, guanto di sfida a Cirio. Fine vita, Marco Cappato lancia la raccolta firme in Lombardia per la proposta di legge regionale Liberi SubitoL'Associazione Luca Coscioni ha scritto formalmente a tutti i principali leader di partito chiedendo un sostegno esplicito alla proposta: evitare che le persone restino sole o ricorrano a soluzioni fu ... ilgiorno.it Fine vita, da Torino riparte la battaglia. Cappato: Non possiamo lasciare le persone ad aspettareA fare da sfondo alla mobilitazione anche la vicenda di Alan, conosciuto come Alberto, quarantenne piemontese affetto da una patologia irreversibile. Dopo un lungo percorso durato mesi e il via ... torinoggi.it Il consigliere comunale uscente del Partito Democratico punta su piattaforme per adulti e dating app per intercettare elettori sotto i 40 anni. Non è la prima volta in Italia: nel 2016 Marco Cappato aprì le danze su Grindr. LEGGI https://www.gay.it/paride-paci-c - facebook.com facebook