In Lombardia si è verificato il quattordicesimo caso di suicidio assistito in Italia, avvenuto nella provincia di Bergamo nell’autunno scorso. La notizia, finora mantenuta riservata dalla famiglia, è diventata pubblica grazie a un comunicato dell’associazione Coscioni, che ha annunciato una nuova raccolta firme per proporre una legge sul tema. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di questo tipo registrati nel Paese.

Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia, il quattordicesimo in Italia. È avvenuto nella Bergamasca nell’autunno scorso e finora la notizia era rimasta riservata per volere della famiglia. L’ associazione Luca Coscioni, che a gennaio 2025 aveva accompagnato in questo percorso “Serena”, ha diffuso la notizia. La 50enne di Milano affetta da sclerosi multipla progressiva era stata il primo caso lombardo. Nel caso di “Serena” l’ ospedale Fatebenefratelli-Sacco aveva fornito il farmaco letale, ma per procedere la donna si era dovuta rivolgere a un dottore di fiducia. Nel suicidio assistito di ottobre invece l’ospedale non ha messo a disposizione solo il farmaco, ma anche un medico per assistere il paziente nella procedura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge”

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