L' Acquarossa e le sue radici etrusche | la storia

L'Acquarossa ha affascinato gli archeologi perché la presenza di antiche tombe e vasche di pietra prova il suo legame con le civiltà etrusche. La scoperta di reperti risalenti a oltre duemila anni fa rivela che il sito era un punto di riferimento importante per gli antichi abitanti della regione. La presenza di tracce di fuochi e utensili suggerisce che il luogo fosse anche un centro di attività quotidiane. Gli scavi continuano a portare alla luce dettagli sorprendenti sulla vita antica in zona.

Dalle spettacolari sorgenti cariche di ferro ai segreti dell'abitato etrusco, ecco l'affascinante sorgente d'acqua ferrosa a pochi chilometri da Viterbo L'Acquarossa non è soltanto un'area archeologica di immenso valore, ma un luogo dove la geologia e la storia antica si fondono in modo indissolubile. Situato a nord di Viterbo, questo sperone di tufo ha conservato per millenni i segreti di una città etrusca che, a differenza di molte altre, non è stata coperta da costruzioni successive, permettendo di studiare la vita quotidiana di una civiltà affascinante.?La storia moderna dell'Acquarossa inizia negli anni sessanta con l'arrivo dell'Istituto Svedese di studi classici a Roma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

