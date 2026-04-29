Capitan Fino saluta | Grazie di tutto

Dopo nove stagioni, Lorenzo Fino, 25 anni, lascia il Tuttocuoio. Il calciatore, che ha ricoperto il ruolo di capitano, ha deciso di interrompere il suo rapporto con la squadra. In un messaggio di addio, Fino ha ringraziato per gli anni trascorsi e per le esperienze vissute. La società ha preso atto della decisione e si prepara a riorganizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Dopo 9 stagioni Lorenzo Fino, 25 anni, lascia il Tuttocuoio. Il capitano saluta con un curriculum di 197 presenze, 17 gol, 18 assist e un campionato di Eccellenza vinto, e lo fa con una suggestiva lettera di ringraziamenti: "Sono passati nove lunghi anni da quando un ragazzino (un pulcino bagnato come amava definirmi il mister Davide Mezzanotti) ha messo piede per la prima volta al Leporaia. Nove lunghe stagioni impossibili da racchiudere in poche righe e nelle quali ho messo la maglia neroverde della città di Ponte a Egola, per la quale ho sempre dato tutto me stesso. Perché chi ha condiviso anche solo un giorno con me sa che il Tuttocuoio per me è stato più di una semplice squadra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capitan Fino saluta: "Grazie di tutto" CEO cantik itu mengira aku hanyalah seorang satpam yang tidak berguna, sekarang dia menangis! Notizie correlate Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta: “Grazie per tutto quello che hai fatto”Mario Giordano chiama in studio il cameraman Cristiano, che va in pensione dopo anni a Fuori dal Coro: applauso, battute sul calcio e la chiusura... Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 saluta capitan Mlejnkova: “Ha rappresentato in pieno il nostro spirito” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Capitan Fino saluta: Grazie di tutto; La Pallamano Trieste batte Cingoli e saluta capitan Pernic; Manfredonia Calcio, il saluto di capitan Giacobbe all’ultima in casa; Il Volley Bergamo 1991 saluta capitan Mlejnkova: Ha rappresentato in pieno il nostro spirito. Capitan Fino saluta: Grazie di tuttoDopo 9 stagioni Lorenzo Fino, 25 anni, lascia il Tuttocuoio. Il capitano saluta con un curriculum di 197 presenze, ... lanazione.it OLIMPIA: CAPITAN RICCI «Se non entri nei play-in e non vinci lo scudetto, qui a Milano è visto come un mezzo fallimento. Noi vogliamo sfruttare questa eliminazione dall'Eurolega come benzina per arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto» x.com OLIMPIA: CAPITAN RICCI «Se non entri nei play-in e non vinci lo scudetto, qui a Milano è visto come un mezzo fallimento. Noi vogliamo sfruttare questa eliminazione dall'Eurolega come benzina per arrivare fino in fondo e vincere lo scudetto» - facebook.com facebook