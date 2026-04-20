Il Volley Bergamo 1991 saluta capitan Mlejnkova | Ha rappresentato in pieno il nostro spirito

Il Volley Bergamo 1991 annuncia la separazione con la giocatrice ceca che ha ricoperto il ruolo di capitano per due stagioni. Dopo questo periodo di impegno in campo, l’atleta lascia la squadra, con cui ha instaurato un rapporto stretto con compagni, staff e supporter. La società ha espresso gratitudine per il contributo fornito e per aver incarnato i valori del club durante il suo incarico.

Bergamo. Le strade del Volley Bergamo 1991 e Michaela Mlejnkova si separano. Dopo due stagioni vissute da protagonista, l’atleta ceca lascia la maglia rossoblù e la fascia di capitano, portando con sé un legame profondo costruito giorno dopo giorno con la squadra, la società e i tifosi. Arrivata a Bergamo nell’estate 2024, Mlejnkova è stata un punto di riferimento in un gruppo che aveva subito un rinnovamento totale: ha saputo imporsi non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per leadership, carisma e spirito di sacrificio. Nell’ultimo campionato si è confermata tra i punti di riferimento offensivi della squadra, chiudendo la stagione con numeri importanti sia in attacco che in ricezione, distinguendosi per la continuità di rendimento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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