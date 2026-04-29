Capitale italiana del libro 2027 31 candidature al Mic

Sono arrivate 31 candidature al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. Le proposte provengono da diversi territori e sono state presentate nell’ambito di un'iniziativa volta a valorizzare la promozione della lettura e le politiche culturali locali. La selezione si svolgerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare la città che riceverà il riconoscimento nel 2027.

Tempo di lettura: 4 minuti Sono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e delle politiche culturali diffuse. Tra queste, sette candidature sono presentate in forma aggregata, per un totale complessivo di 92 Comuni coinvolti. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 18 aprile. Entro tale data, i Comuni partecipanti hanno trasmesso al Dipartimento per le attività culturali del Ministero dossier completi, contenenti progetti articolati e strategie volte alla valorizzazione del libro e della lettura come strumenti di crescita culturale e coesione sociale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capitale italiana del libro 2027, 31 candidature al Mic Notizie correlate Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Caltagirone e altri quattro Comuni uniti per la candidatura a "Capitale italiana del Libro 2027"Sottoscritto, nella sala “Giorgio Arcoleo” del municipio di Caltagirone, un patto di collaborazione fra cinque Comuni - con Caltagirone, centro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, al via la seconda edizione del Gioco dei Titoli; Capitale Italiana del Libro 2027, Grottammare lancia la sfida; Grottammare si candida a Capitale Italiana del Libro 2027; Lanciano: formalizzata la candidatura a Capitale italiana del Libro 2027. Capitale italiana del libro 2027, 31 candidature al MicSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e d ... lospiffero.com Chiaromonte e Palazzo San Gervasio in corsa come Capitale italiana del libroSono 31 le candidature presentate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di 92 Comuni in tutta Italia, alcuni dei quali riuniti in progetti ... lasiritide.it Modena Capitale Italiana del Volontariato, i prossimi eventi in programma nelle Terre d’Argine Si inizia sabato 2 maggio, dalle 17 alle 19, con l'inaugurazione della mostra fotografica "scATTI DI CURA", a Carpi... - facebook.com facebook ENEA ha partecipato all'Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, al workshop conclusivo del progetto finanziato dal MUR e riguardante la valorizzazione di scarti agroindustriali per lo sviluppo di bioraffinerie integrate e Chimica Verd x.com