Capitale del buon cibo e del buon bere

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre settant'anni, la ristorazione rappresenta un punto di riferimento per la cucina e le bevande nella zona, attirando visitatori e residenti con locali e piatti riconosciuti in tutta la regione. Questa tradizione si è consolidata nel tempo, contribuendo a definire il carattere e l’identità di un’area nota per le sue specialità gastronomiche e le sue attività di ristorazione.

La ristorazione: un’eccellenza non solo per Viareggio ma per tutta la Versilia sin dagli anni ’50 una capitale del buon cibo e del buon bere. Fu il compianto Aldo Valleroni all’inizio degli anni ’80 con il libro “Buon appetito Versilia” a svelare i segreti e gli interpreti della nostra cucina. Dal periodo dei cibi tradizionali e delle ricette casalinghe legate al pescato, il nostro territorio ha visto nascere e crescere ristoranti sempre più qualitativamente elevati. Nomi che fanno parte della storia della cucina come quello di Lorenzo Viani a Forte dei Marmi, un lavoro ora condotto dalla famiglia nel ristorante Lorenzo. Ma come non citare Henri Prosperi a Viareggio in via Foscolo oppure spostandosi nella vicina Darsena le gustose proposte del ristorante Miro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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