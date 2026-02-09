Aiello del Sabato festa in onore di San Modestino con falò e buon cibo

La comunità di Aiello del Sabato si prepara a festeggiare San Modestino il 14 febbraio. La giornata si svolgerà tra momenti di preghiera e tradizioni, con un falò e tanto buon cibo. La partecipazione è aperta a tutti, e molti residenti si stanno già organizzando per condividere questa celebrazione in allegria.

Il 14 febbraio la comunità di Aiello del Sabato si riunirà per celebrare la festa in onore di San Modestino, tra devozione religiosa e momenti di convivialità.Il programma prenderà il via alle ore 18.00 con la Santa Messa, seguita dalla benedizione e accensione del tradizionale falò, rito simbolo.

