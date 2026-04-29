Caos viabilità nel Terzo Municipio la presidente Spampinato chiede un tavolo permanente

Nel Terzo Municipio di Catania si registra un serio problema di viabilità, con traffico intenso e rallentamenti che coinvolgono la circonvallazione, via Santa Sofia e il zona del Tondo Gioeni. La presidente del municipio ha richiesto l’istituzione di un tavolo permanente per affrontare la situazione. La congestione sta causando disagi ai pendolari e reso difficile il transito nelle principali arterie della zona.

Il caos che attanaglia la circonvallazione, via Santa Sofia e il Tondo Gioeni mette a dura prova un'ampia "fetta" del III municipio di Catania, con conseguenti proteste da parte dei pendolari esasperati. La presidente della Municipalità Borgo-Sanzio, Maria Spampinato, ribadisce l'appello per la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Terzo Municipio, la richiesta della presidente Spampinato: "Riqualificare piazza Verga"La presidente del III municipio Maria Spampinato chiede un immediato progetto di rivalutazione per piazza Giovanni Verga. Fratelli d'Italia cresce nel sesto municipio: ufficiale l'adesione della consigliera Grazia SpampinatoLa consigliera del sesto municipio (San Giorgio, Librino, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa, Villaggio Sant'Agata), Grazia Spampinato, ha ufficializzato...