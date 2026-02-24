Terzo Municipio la richiesta della presidente Spampinato | Riqualificare piazza Verga
Maria Spampinato, presidente del III municipio, ha avanzato una richiesta concreta per riqualificare piazza Verga, spiegando che l’area necessita di interventi urgenti per migliorare sicurezza e decoro. La proposta prevede lavori di sistemazione dei marciapiedi e l’installazione di nuove panchine, con l’obiettivo di rendere lo spazio più vivibile per i residenti. La richiesta arriva dopo diverse segnalazioni di degrado e abbandono nel quartiere. La commissione comunale valuterà presto il progetto.
La presidente del III municipio Maria Spampinato chiede un immediato progetto di rivalutazione per piazza Giovanni Verga. “Dopo la riqualificazione della fontana centrale de “I Malavoglia” il piano di rilancio si è misteriosamente fermato – spiega Spampinato - occorre attivare tutti i percorsi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Da Parco Teoli a piazza delle Giunchiglie: 1.3 milioni per riqualificare le aree verdi del municipio
Roma: presidente Municipio VI, terzo blitz a Tor Bella Monaca, solidarieta’ a forze ordineA Roma, il presidente del Municipio VI ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine durante il terzo intervento consecutivo a Tor Bella Monaca.