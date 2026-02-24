Terzo Municipio la richiesta della presidente Spampinato | Riqualificare piazza Verga

Maria Spampinato, presidente del III municipio, ha avanzato una richiesta concreta per riqualificare piazza Verga, spiegando che l’area necessita di interventi urgenti per migliorare sicurezza e decoro. La proposta prevede lavori di sistemazione dei marciapiedi e l’installazione di nuove panchine, con l’obiettivo di rendere lo spazio più vivibile per i residenti. La richiesta arriva dopo diverse segnalazioni di degrado e abbandono nel quartiere. La commissione comunale valuterà presto il progetto.