Fratelli d' Italia cresce nel sesto municipio | ufficiale l' adesione della consigliera Grazia Spampinato

La consigliera del sesto municipio, che comprende zone come San Giorgio e Librino, ha annunciato ufficialmente il suo passaggio a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato reso noto attraverso una comunicazione pubblica, confermando così l’adesione al partito di Giorgia Meloni. La notizia riguarda un cambiamento di affiliazione politica da parte di un esponente locale.

La consigliera del sesto municipio (San Giorgio, Librino, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa, Villaggio Sant'Agata), Grazia Spampinato, ha ufficializzato il suo ingresso nel partito di Giorgia Meloni.L'adesione di Grazia Spampinato nasce da una condivisione di valori e obiettivi volti al rilancio.