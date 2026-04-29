Caos viabilità a Roma | blocchi e incidenti paralizzano la città

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile, la viabilità a Roma è stata pesantemente compromessa da diversi blocchi e incidenti. Sul Raccordo anulare si sono verificati rallentamenti e un tamponamento ha causato l'interruzione del traffico verso la Tangenziale Est. La strada Roma-L'Aquila si è bloccata a causa di uno scontro, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

? Cosa sapere Blocchi e incidenti paralizzano il Raccordo e la via Flaminia mercoledì 29 aprile.. Il sinistro sulla strada Roma-L'Aquila blocca il traffico verso la Tangenziale Est.. Il traffico a Roma si è trasformato in un ostacolo per migliaia di pendolari questo mercoledì 29 aprile 2026, con forti rallentamenti registrati fin dalle 07:30 su gran parte delle arterie principali della Capitale. Le complicazioni più pesanti interessano il Raccordo Anulare, dove la carreggiata interna presenta code consistenti tra la zona Casilina e l’area della Cassia Bis, dove si segnalano anche blocchi sulla corsia esterna. La situazione appare critica deve attraversare i nodi di scambio, con flussi congestionati che toccano anche i tratti limitrofi ai vari svincoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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