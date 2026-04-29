Caos viabilità a Roma | blocchi e incidenti paralizzano la città

Mercoledì 29 aprile, la viabilità a Roma è stata pesantemente compromessa da diversi blocchi e incidenti. Sul Raccordo anulare si sono verificati rallentamenti e un tamponamento ha causato l'interruzione del traffico verso la Tangenziale Est. La strada Roma-L'Aquila si è bloccata a causa di uno scontro, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

? Cosa sapere Blocchi e incidenti paralizzano il Raccordo e la via Flaminia mercoledì 29 aprile.. Il sinistro sulla strada Roma-L'Aquila blocca il traffico verso la Tangenziale Est.. Il traffico a Roma si è trasformato in un ostacolo per migliaia di pendolari questo mercoledì 29 aprile 2026, con forti rallentamenti registrati fin dalle 07:30 su gran parte delle arterie principali della Capitale. Le complicazioni più pesanti interessano il Raccordo Anulare, dove la carreggiata interna presenta code consistenti tra la zona Casilina e l’area della Cassia Bis, dove si segnalano anche blocchi sulla corsia esterna. La situazione appare critica deve attraversare i nodi di scambio, con flussi congestionati che toccano anche i tratti limitrofi ai vari svincoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi e incidenti paralizzano la città Notizie correlate Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il RaccordoIl martedì sera di questo 9 aprile 2026 si è trasformato in un complesso mosaico di rallentamenti e interventi d’emergenza per la mobilità... Caos viario nel Lazio: blocchi e incidenti paralizzano il GRA e la PontinaLa mobilità nell’area capitolina e nelle province limitrofe sta affrontando una mattinata di forti disagi, con la rete viaria laziale colpita da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San Giovanni; Reggio. Porta Santa Croce, dopo i lavori e il caos-traffico riapre l’intera via Roma; Ponte sull’Arno, traffico in tilt. Il caso adesso diventa politico; Ponte del 25 aprile: Roma si blinda per il GP della Liberazione, traffico da bollino rosso sulle autostrade. Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’oraPersiste il caos attorno ai lavori di Porta Santa Croce e alle loro conseguenze sul traffico cittadino: 68 minuti di viabilità paralizzata tra via Dante e via Nobili, quindi in poco più di 500 metri ... ilrestodelcarlino.it Auto in fiamme sul Gra, riaperto al traffico il RaccordoSi era registrate code in entrambe le carreggiate. Sono intervenuti vigili del fuoco, Anas e forze dell'ordine ... rainews.it I rappresentanti della categoria pronti a portare i mezzi in strada durante la giornata di sabato 9 maggio. Rischio caos viabilità - facebook.com facebook #Cronaca #Viabilità #galleria Domenica da Incubo in Penisola Sorrentina: Caos Traffico e Incidenti. Grave un ragazzo di Gragnano e una ragazza di Sorrento. Ora la Paura per il Ponte del 25 Aprile x.com