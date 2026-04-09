Martedì sera a Roma si sono verificati diversi incidenti stradali lungo il Raccordo anulare, causando blocchi e rallentamenti nelle principali arterie della città. In alcune zone si sono registrati interventi delle forze dell’ordine e ambulanze, mentre lungo altre tratte sono in corso lavori che stanno modificando temporaneamente i percorsi del trasporto pubblico. La viabilità è stata fortemente congestionata, creando disagi per gli automobilisti e i mezzi di soccorso.

Il martedì sera di questo 9 aprile 2026 si è trasformato in un complesso mosaico di rallentamenti e interventi d’emergenza per la mobilità capitolina, tra incidenti stradali che hanno bloccato arterie vitali e cantieri infrastrutturali che stanno ridisegnando i flussi del trasporto pubblico. Mentre il meteo ha offerto una serata serena con cieli limpidi su tutta la città, la viabilità urbana e suburbana ha subito forti tensioni, specialmente lungo il Grande Raccordo Anulare e le direttrici verso l’area oceanica. Blocchi critici e incidenti sulle arterie principali. La rete viaria della Capitale è stata colpita da diversi eventi imprevisti che hanno frammentato la fluidità del traffico nelle ore serali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il Raccordo

Lazio nel caos: incidenti e blocchi paralizzano Raccordo e FlaminiaIl traffico nel Lazio di questo mercoledì 8 aprile 2026, intorno alle 17:30, è segnato da diversi punti critici tra incidenti e cantieri, con...

Caos a Roma: blocchi sul Raccordo e incendi paralizzano il trafficoIl pomeriggio di giovedì 09 aprile 2026 è stato segnato da una serie di disagi alla mobilità nella Capitale, con il Raccordo Anulare che ha...

Temi più discussi: Caos viabilità in Molise, l’A14 diventa gratuita: soluzione tampone dopo il crollo del ponte; Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi; Caos sulla linea Adriatica: bloccati i treni tra Bari e il Nord; Roma nel caos | GRA e arterie bloccate viabilità al collasso.

Roma – Auto divorata dalle fiamme sulla Tangenziale Est: traffico nel caos tra Verano e San GiovanniSul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area ROMA - Paura nel pomeriggio di ... etrurianews.it

Roma, weekend tra eventi e cortei: traffico a rischio e trasporti modificatiFine settimana intenso per Roma, dove eventi, cortei e iniziative culturali si intrecciano con possibili disagi alla viabilità. Già da venerdì sono previste le prime criticità: dalle 16 alle 20 sfiler ... radiocolonna.it

#Autostrada e #FiPiLi nel caos, mattina nera per la #viabilità toscana x.com

Frana in Molise, caos viabilità e navigatori in tilt: coinvolti anche i treni. Il sindaco: «Non ci sono più strade percorribili» - facebook.com facebook