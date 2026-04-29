Caos tecnologia a Madrid Siniakova esplode dopo l'errore | Fischiate il sistema non noi

A Madrid si sono verificati nuovi disagi legati all’utilizzo della tecnologia durante una partita. La giocatrice ha reagito con rabbia dopo che il sistema elettronico ha segnalato come valido un pallone chiaramente fuori dal campo. La situazione ha suscitato critiche e discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, alimentando le polemiche già presenti sull'affidabilità delle nuove tecnologie applicate al tennis.

Ancora polemiche a Madrid sull'uso della tecnologia in campo: una palla che sempre ampiamente fuori viene data buona dal sistema elettronico. Siniakova e Townsend furibonde contro l'arbitro bloccato dal regolamento: "Fischiate la macchina, non noi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: “Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi” Florentino Perez una furia dopo l’eliminazione in Champions: “Squadra non all’altezza del Real Madrid”Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe rimproverato tutti i giocatori dopo l'eliminazione umiliante subita contro il Bayern Monaco... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Madrid, Cobolli da urlo: Medvedev ko, ma la tecnologia fa discutere. Caos sugli spalti, cacciato un tifoso; NVIDIA Studio e arte contemporanea: il caso Matteo Mauro; Finale Copa del Rey, caos con i posti a sedere: l’Atletico Madrid rimborsa i tifosi con mobilità ridotta; Zverev vince ma è una furia contro l’arbitro: La regola deve cambiare. Da Darderi a Rybakina, i casi da moviola a Madrid. Madrid, Cobolli da urlo: Medvedev ko, ma la tecnologia fa discutere. Caos sugli spalti, cacciato un tifosoCobolli batte Medvedev al termine di un match epico, con tanto di tifosi (di Flavio) cacciati dagli spalti e sviste della tecnologia, che a Madrid fa sepre più discutere ... sport.virgilio.it L’Istituto Italiano di Tecnologia partecipa alla XXI edizione del Festival delle Scienze Roma (15–19 aprile), dedicato quest’anno al tema “Caos e Armonia”, con tre appuntamenti nel weekend del 18 e 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricon - facebook.com facebook