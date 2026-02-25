Chivu dopo l'eliminazione dell'Inter | Noi senza energia il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi

Chivu attribuisce l'eliminazione dell’Inter al calo di energie del suo team, che ha affrontato molte sfide in poco tempo. La squadra norvegese, invece, ha disputato appena quattro partite in tre mesi, riuscendo a mantenere la freschezza fisica. Questa differenza di ritmo ha influenzato il risultato della partita, lasciando l’Inter senza risposte efficaci contro un avversario più riposato. La sfida ora si sposta sulla capacità di recupero dei nerazzurri.

Boban durissimo con l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions: “Fuori con un Bodo nettamente inferiore”Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt, Boban ha criticato duramente l’Inter, attribuendo la mancata qualificazione a una prestazione deludente.

Termina il percorso dell’Inter in Champions La squadra di Chivu, dopo il 3-1 dell’andata, non riesce a ribaltare il risultato. Le reti di Hauge ed Evjen portano il Bodo Glimt in vantaggio, Bastoni accorcia le distanze, ma a poco serve: Inter ko #CorrieredelloS x.com

La settimana avuta dall'Inter dopo la Juventus "Una me*da" Chivu non ha usato giri di parole per descrivere una settimana in cui l'Inter è caduta a Bodo, per poi vincere contro il Lecce: "Sono orgoglioso di quanto hanno fatto i giocatori sabato, non era facile g - facebook.com facebook