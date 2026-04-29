Sulla A14 tra Fano e Mondolfo si sono verificati due incidenti tra auto e mezzi pesanti che hanno causato tre feriti. Nel frattempo, alcuni polli sono fuggiti da un veicolo in transito e si sono aggirati sulla carreggiata, contribuendo alla congestione del traffico. La viabilità verso sud è rimasta bloccata con code di circa quattro chilometri. La Polizia stradale sta gestendo la situazione.

? Cosa sapere Tre feriti e due scontri tra auto e mezzi pesanti sulla A14 tra Fano e Mondolfo.. Fuga di pollame in carreggiata e code di 4 km bloccano la viabilità verso sud.. Tre persone sono rimaste ferite e il traffico sulla A14 è stato pesantemente rallentato dopo due incidenti avvenuti nella tarda mattinata di oggi tra Fano e Mondolfo, con una fuga di animali in carreggiata che ha bloccato la circolazione. Il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 13 al chilometro 176, in direzione sud, quando un’auto ha avuto uno scontro con un mezzo pesante. Tra i passeggeri dell’autovettura c’è una donna di 58 anni originaria di Crema, la cui condizione è risultata la più critica tra i tre feriti, insieme all’uomo che viaggiava con lei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos sulla A14: doppio scontro e animali in fuga bloccano il traffico

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