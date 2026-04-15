Scontro sulla Lariana | 3 feriti e caos totale per il traffico

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, sulla strada Lariana a Fagetto Lario si è verificato un incidente tra due automobili. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone e ha causato un blocco totale del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi ai cittadini e ai pendolari.

Un violento impatto tra due autovetture ha paralizzato il traffico sulla Lariana nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, a Fagetto Lario. Il sinistro, avvenuto poco dopo le ore 9:00, ha coinvolto tre persone e ha generato una congestione massiccia lungo l’arteria che conduce verso Bellagio. Il bilancio clinico sul posto vede tre feriti: una donna di 36 anni, una donna di 81 anni e un uomo di 83 anni. I sanitari della Croce Rossa di Como e del Sos di Canzo hanno effettuato i primi accertamenti medici nelle immediate vicinanze dei veicoli incidentati. Data la severità della dinamica, è stato necessario attivare anche l’intervento dell’elisoccorso per gestire la complessità del quadro clinico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Lariana: 3 feriti e caos totale per il traffico Notizie correlate Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.