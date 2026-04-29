Il 28 aprile, milioni di utenti negli Stati Uniti hanno riscontrato problemi con l'app Meteo sui loro iPhone, che non caricava i dati meteorologici. Apple ha successivamente risolto il guasto, ripristinando il funzionamento dell'app e permettendo di visualizzare nuovamente le previsioni del tempo. Il disservizio ha causato disagi a molti utenti, costringendoli a cercare alternative per ricevere aggiornamenti sulle condizioni meteo.

? Cosa sapere Apple ha risolto il guasto all'app Meteo che ha colpito milioni di utenti USA.. Il disservizio del 28 aprile ha impedito il caricamento dei dati meteorologici su iPhone.. Il malfunzionamento dell’applicazione Meteo di Apple ha colpito milioni di utenti negli Stati Uniti durante il pomeriggio di martedì 28 aprile, interrompendo una routine quotidiana fondamentale per la consultazione delle previsioni atmosferiche. Il problema tecnico, che ha impedito il caricamento dei dati meteorologici su numerosi dispositivi iPhone, è stato ufficialmente riconosciuto dal produttore attraverso la propria pagina di stato. Secondo quanto emerso dalle segnalazioni degli utenti, il servizio risulta essere rallentato o del tutto non disponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos Meteo su iPhone: milioni di utenti USA senza previsioni

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