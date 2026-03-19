Con l’ultima versione di WhatsApp per iOS (26.10.73), l’interfaccia cambia radicalmente: l’icona a ingranaggio delle “Impostazioni” scompare e viene sostituita dalla scheda “You”. La modifica interessa tutti gli utenti di iPhone che aggiornano l’app, modificando così l’accesso alle funzioni di configurazione. La novità ha suscitato reazioni tra gli utenti, che devono adattarsi alla nuova disposizione.

Con l’ultima versione di WhatsApp per iOS (versione 26.10.73), l’interfaccia introduce una modifica significativa: la classica icona a ingranaggio delle “ Impostazioni ” viene rimossa e sostituita dalla nuova scheda “ You ”. Al suo posto compare direttamente la foto profilo dell’utente nella barra di navigazione inferiore, rendendo immediatamente visibile quale account è attivo. Nonostante il cambiamento grafico, la funzione della sezione resta in gran parte simile: entrando nella scheda “ You ” è ancora possibile accedere a impostazioni, privacy e dettagli dell’account. Tuttavia, la struttura è stata ripensata per mettere in primo piano il profilo e l’identità dell’utente, trasformando un’area tecnica in uno spazio più personale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp cambia tutto su iPhone: sparisce “impostazioni” e arriva una novità che spiazza gli utenti

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