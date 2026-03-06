Hai un iPhone con iOS 17? Aggiorna subito | il toolkit Coruna sta spiando milioni di utenti

Un gruppo di intelligence di Google ha scoperto che milioni di utenti iPhone con iOS 17 sono stati coinvolti in attività di spionaggio tramite il toolkit Coruna. La scoperta riguarda un’operazione di sorveglianza che utilizza questa piattaforma, considerata tra le più avanzate degli ultimi tempi. Gli utenti sono invitati ad aggiornare subito il sistema operativo per proteggersi da questa minaccia.

Il Gruppo di Intelligence sulle Minacce di Google ha portato alla luce una delle minacce informatiche più sofisticate degli ultimi anni. Si chiama Coruna ed è un toolkit di hacking capace di penetrare negli iPhone senza richiedere alcuna interazione da parte dell’utente. Nessun click sospetto, nessun link malevolo da aprire, nessun messaggio a cui rispondere. Il tuo dispositivo viene compromesso mentre tu scorri Instagram o rispondi a una mail di lavoro. La scoperta, riportata da NS3.AI e diffusa attraverso i canali di sicurezza informatica globali, ha acceso un campanello d’allarme nelle comunità di esperti di cybersecurity. Coruna prende di mira i dispositivi Apple equipaggiati con versioni di iOS comprese tra la 13 e la 17. 🔗 Leggi su Screenworld.it

