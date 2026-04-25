Serie A caos arbitri | indagato per frode sportiva

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. La vicenda riguarda il mondo della Serie A e coinvolge direttamente la figura responsabile delle designazioni arbitrali. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e sospetti che hanno portato a un’indagine ufficiale, senza altre informazioni sui dettagli specifici del procedimento.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati della Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, punta a fare luce su presunte interferenze nel sistema arbitrale italiano durante la stagione 2024-2025. Al centro degli accertamenti ci sarebbero pressioni esercitate su VAR e AVAR, con il coinvolgimento non solo del comparto arbitrale ma, più in generale, dell’intero mondo del calcio, comprese le istituzioni federali. Secondo quanto emerso, all’ex arbitro sarebbe stato notificato un avviso di garanzia nella serata di venerdì. Gli investigatori stanno analizzando diverse partite ritenute sospette, con particolare attenzione a episodi che avrebbero potuto essere condizionati da interventi esterni alla sala VAR.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Serie A, caos arbitri: indagato per frode sportiva BOMBA NUCLEARE ARBITRI: ROCCHI INDAGATO! Caos VAR, Inter-Verona è frode sportiva Notizie correlate “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Designatore arbitri Serie A Gianluca Rocchi indagato per "concorso in frode sportiva": in esame partite del campionato 2024-25L'indagine è condotta dalla Procura di Milano: l'ipotesi di accusa sarebbe la stessa su cui si innescò il caso "Calciopoli" Il designatore degli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La furia del Barcellona contro gli arbitri non si placa: nuovo reclamo formale alla Uefa dopo il caos Champions con l'Atletico; Pagina 5 | Chi è l'arbitro portafortuna di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni; Serie C girone B. Ultima giornata : le designazioni arbitrali; Scheda arbitro Maresca Mattia. Serie A, caos arbitri: indagato per frode sportivaIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati della Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’inchiesta, ... thesocialpost.it Calcio nel caos: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaII designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Ieri sera, a quanto apprende l’AGI, gli ... lalaziosiamonoi.it Serie A, in campo Parma-Pisa: Pellegrino e Tramoni titolari Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-vero - facebook.com facebook Il designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva #ANSA x.com