Caos arbitrale e polemiche sull’Inter | da Milano fantasiose ipotesi sul Napoli

Il calcio italiano attraversa un periodo di tensione a causa delle recenti decisioni arbitrali e delle polemiche relative alla gestione delle partite. Al centro delle discussioni si trova il designatore degli arbitri, coinvolto in diverse contestazioni da parte di alcune squadre. In questa cornice, si sono diffuse anche ipotesi non ufficiali riguardo alle partite del Napoli, mentre le accuse e le critiche si susseguono tra le parti interessate.

Il calcio italiano torna a vivere giorni di forte tensione per il caso arbitri che vede al centro il designatore Gianluca Rocchi. L’inchiesta ha scosso la Serie A, riaccendendo polemiche e sospetti sul sistema delle designazioni. Al momento, però, non risultano dirigenti societari ufficialmente indagati. L’indagine resta confinata all’ambito arbitrale e VAR. In questo contesto, è stata chiarita anche la posizione dell’Inter, più volte tirata in ballo nel dibattito pubblico. Secondo quanto emerge dalle carte, non ci sarebbero elementi che coinvolgano direttamente il club nerazzurro. Nessuna responsabilità formale viene attribuita alla società o ai suoi dirigenti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Tutto quello che è successo sul rigore concesso all'Inter e segnato da Calhanoglu #InterNapoli

Notizie correlate

Leggi anche: Mani Ricci, tutta l’Inter convinta dell’errore arbitrale sul rigore non concesso: ma c’è un motivo se si è deciso di non creare polemiche

Caos treni sull’Alta velocità, aumentano i ritardi da Napoli a Milano. I sospetti sabotaggi e la rabbia di Salvini: «Criminali». I treni coinvoltiÈ di nuovo nel caos la circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter; Caso Rocchi, le faide tra arbitri dietro l'inchiesta. Il designatore si autosospende; Caso Rocchi: cosa rischia l’Inter? VIDEO; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette.

Inter sotto assedioInter-Toro, pomeriggio sospeso tra scudetto e polemiche: le parole di Marotta e il caos arbitrale, ne parla Repubblica. Un pomeriggio strano, carico di tensione e contraddizioni, quello ... tuttojuve.com

Caos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi? Il retroscenaCaos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell'AIA! Cosa c'è dietro al caso Rocchi? Il retroscena ... calcionews24.com

L'ex arbitro Claudio Gavillucci ha parlato del caos arbitrale in atto e della posizione dell'ormai ex designatore Gianluca Rocchi. - facebook.com facebook

Processo in Tribunale di Milano 03/06/2026 Caos Arbitrale Parte l'avvocato di Giuseppe Marotta: x.com