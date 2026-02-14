Caos treni sull’Alta velocità aumentano i ritardi da Napoli a Milano I sospetti sabotaggi e la rabbia di Salvini | Criminali I treni coinvolti

Un nuovo episodio di caos sui treni ad alta velocità si è verificato a causa di atti dolosi, provocando ritardi crescenti tra Napoli e Milano. La situazione peggiora con un aumento dei disagi per i pendolari, mentre le autorità sospettano sabotaggi e indagano sui responsabili. Matteo Salvini ha espresso la sua rabbia, definendo i responsabili “criminali” e chiedendo interventi immediati. I treni coinvolti sono tra le linee più trafficate del paese, e i viaggiatori si trovano spesso a dover attendere ore in stazioni affollate.

È di nuovo nel caos la circolazione dei treni sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze. Il motivo, spiega Ferrovie dello Stato in una nota, è in due atti dolosi. Sulla Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.🔗 Leggi su Open.online

Una serie di sabotaggi sui treni Alta Velocità ha causato ritardi tra Roma e Napoli, coinvolgendo anche Firenze.

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guasto a un treno a Milano Centrale, ritardi fino a 100 minuti su Alta Velocità e regionali; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza; Bologna, cavi tranciati e ordigno vicino alla stazione: caos treni. Ipotesi sabotaggio; Treni Roma-Napoli e Roma-Firenze, linee nel caos: ritardi fino a 90 minuti per nuovi atti dolosi. Salvini: spero che nessuno minimizzi.

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

Treni Roma-Napoli e Roma-Firenze, linee nel caos: ritardi fino a 90 minuti per «nuovi atti dolosi». Salvini: spero che nessuno minimizziDa questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. leggo.it

Treni Roma-Napoli e Roma-Firenze, linee nel caos: altri rallentamenti per «nuovi atti dolosi» facebook

Ferrovie sotto assedio, 49 sabotaggi in un anno: oggi ancora treni nel caos x.com