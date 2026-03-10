Mani Ricci tutta l’Inter convinta dell’errore arbitrale sul rigore non concesso | ma c’è un motivo se si è deciso di non creare polemiche

L'Inter è convinta che ci sia stato un errore arbitrale nel mancato assegnamento del rigore durante l'ultima partita. La squadra e lo staff hanno espresso chiaramente il loro punto di vista, ma hanno scelto di non alimentare discussioni pubbliche su quanto accaduto. La decisione di non sollevare polemiche si basa su una volontà di mantenere la calma e di non compromettere l'ambiente in vista delle prossime sfide.

Mani Ricci, l'ex arbitro Bergonzi non ha dubbi: «Era rigore, guardate il braccio! Ma c'è una cosa che per me è inaccettabile»Mani Ricci, L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato e commentato così gli episodi da moviola più discussi del derby Durante la Domenica Sportiva, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato minuziosam ... Milan-Inter, la provocazione che scatena il web: Per un mani uguale a quello di Ricci lo scudetto è andato al NapoliSui social il cronista del quotidiano Libero Fabrizio Biasin ricorda il rigore per la Lazio per l'intervento di Bisseck e trova analogie col penalty non concesso ai nerazzurri nel derby ... Graziani sicuro: "Mani Ricci Rigore netto, vai a rivederlo! Se succede a parti invertite..." Cesari sul mani di Ricci nel derby MilanInter: "Il braccio si apre, facilissimo da vedere al VAR"