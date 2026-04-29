Caos alla Centrale | guardia aggredita da borseggiatrice e complici

A Milano, nella Stazione Centrale, una guardia privata è stata aggredita da una donna sospettata di aver tentato un borseggio, insieme a due complici. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la guardia ha cercato di bloccare i sospetti. La donna e i complici sono fuggiti subito dopo, lasciando il luogo. La polizia è intervenuta e sta conducendo le indagini.

? Cosa sapere Milano, 29 aprile 2026: guardia privata aggredita da borseggiatrice e complici alla Stazione Centrale.. L'intervento della Polizia di Stato ripristina l'ordine dopo la colluttazione organizzata tra i passeggeri.. Un addetto alla sicurezza privata è stato aggredito nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile 2026 presso la Stazione Centrale di Milano, mentre cercava di intervenire per fermare una donna sospettata di aver sottratto oggetti ai viaggiatori. L’episodio si è consumato durante l’orario di massima affluenza dei pendolari, un momento in cui il flusso costante di persone trasforma lo scalo ferroviario in un palcoscenico di tensioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos alla Centrale: guardia aggredita da borseggiatrice e complici Notizie correlate Caos al Pronto soccorso, operatori barricati all’interno del triage: aggredita la guardia giurataCaos all’alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica (26 aprile) un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo... “Totale solidarietà a Maurizio”, il sostegno del sindacato alla guardia giurata aggredita all'ospedale PiemonteSostegno dalla Uil e Uiltucs alla guardia giurata ferita mentre interveniva per contenere l’escalation di un uomo che si era recato in ospedale per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caos al Papardo di Messina, paziente aggredisce una guardia giurata: fermato con fatica, l’uomo è stato arrestato; Scatena il caos in Pronto soccorso: infermieri barricati per la paura; Messina, caos al Papardo: arrestato 46enne per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; Stazione centrale Milano, borseggiatrice aggredisce un addetto alla sicurezza [VIDEO]. Caos Nascente lista carte: ecco quali nuove carte potremo trovare nella prossima espansione del Gioco di Carte Pokemon in arrivo il 22 maggio. https://www.everyeye.it/notizie/pokemon-caos-nascente-carte-espansione-874970.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook Caso Minetti, la grazia nel caos: carte mancanti, ospedali smentiscono e scattano nuove indagini x.com