Maxi frode del vino scoperta in Italia | sequestrati milioni di litri falsi

In Italia è stata scoperta una maxi frode nel settore del vino, con un'operazione che ha portato al sequestro di 2,5 milioni di litri di vino falsificato. Il vino, che aveva certificazioni Dop e Igp, aveva un valore commerciale superiore a 4 milioni di euro. L'intervento si è svolto in diverse regioni italiane nell'ambito di un'indagine nazionale contro le frodi alimentari.

Operazione nazionale contro le frodi nel settore vitivinicolo: sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato Dop e Igp, valore superiore a 4 milioni di euro. Una vasta operazione contro le frodi nel settore vitivinicolo italiano ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino presentato falsamente come Dop e Igp, per un valore stimato superiore ai 4 milioni di euro.

