Cantina abusiva a Palma di Montechiaro Legacoop | Intervento importante per tutelare il settore

La Guardia di Finanza ha sequestrato una cantina abusiva a Palma di Montechiaro, interrompendo attività illegali legate alla produzione e vendita di prodotti non conformi. L’operazione è stata accolta con soddisfazione da Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia, che hanno sottolineato l’importanza di interventi di questo tipo per proteggere il settore. La scoperta si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alle pratiche illecite nel comparto agroalimentare.

Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia esprime soddisfazione per l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una cantina abusiva a Palma di Montechiaro, dedita a pratiche illecite e alla commercializzazione di prodotto non conforme. In un momento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cantina abusiva scoperta a Palma di Montechiaro, sequestrati 8 mila litri di vinoUna cantina completamente abusiva è stata scoperta e chiusa a Palma di Montechiaro nell’ambito di un’attività di controllo nel settore vitivinicolo... Agrigento, cantina abusiva scoperta dalla Gdf: le immagini dell'interventoI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno eseguito nelle ultime settimane una serie di controlli congiunti nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cantina abusiva scoperta a Palma di Montechiaro, sequestrati 8 mila litri di vino; Palma di Montechiaro, scoperta una cantina abusiva: sequestrati 8 mila litri di vino; Scoperta cantina abusiva a Palma di Montechiaro, sequestrati 8 mila litri di vino; Una cantina abusiva con 8.000 litri di vino: la chiusura nell'Agrigentino. Palma di Montechiaro, sequestrata una cantina vinicola abusivaPALMA DI MONTECHIARO – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento e ispettori dell’Ufficio Icqrf Sicilia hanno scoperto e disposto la chiusura di una cantina completamente ... livesicilia.it Palma di Montechiaro, scoperta una cantina abusiva: sequestrati 8 mila litri di vinoChiusa una cantina abusiva in provincia di Agrigento: sotto sequestro 8 mila litri di vino. Le indagini dei finanzieri del Comando provinciale della guardia di ... agrigento.gds.it https://www.giornalecentrosicilia.it/2026/04/29/gdif-chiusa-a-palma-di-montechiaro-cantina-abusiva-sequestrati-8-000-litri-di-vino/ - facebook.com facebook