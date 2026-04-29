Nelle ultime settimane, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno effettuato controlli nel settore vitivinicolo della provincia. Durante un intervento, hanno scoperto una cantina operante senza autorizzazioni. Sono state documentate le operazioni con immagini che mostrano l’interno della struttura e le attività svolte. L’intervento fa parte di un’azione più ampia di verifiche condotte nella zona.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno eseguito nelle ultime settimane una serie di controlli congiunti nel settore vitivinicolo nella provincia di Agrigento. L’operazione, che ha interessato l’intero territorio provinciale, è stata orientata a individuare pratiche fraudolente nella commercializzazione di vini a denominazione d’origine, con particolare attenzione all’ illecita rivendicazione di marchi DOP e IGP, all’impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa attestazione della provenienza geografica. Uno degli interventi ha portato alla scoperta e alla chiusura di una cantina completamente abusiva presso un’azienda agricola di Palma di Montechiaro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Agrigento, cantina abusiva scoperta dalla Gdf: le immagini dell'intervento

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