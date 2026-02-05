Cosenza sbarra gli alberi urbani | la città si verdeggia con mille nuove piante nel cuore dell’area metropolitana

Cosenza sta piantando mille nuove piante nel centro della città. Le strade si riempiono di verde, mentre i lavori sono in corso per rendere l’ambiente più bello e più sano. La città punta a diventare sempre più verde senza fermare le attività quotidiane.

Cosenza, città in espansione verde, è ormai un'icona della ristrutturazione urbana sostenibile nel cuore della Calabria. Ecco perché, nel cuore dell'area metropolitana, l'amministrazione guidata da Franz Caruso sta trasformando il paesaggio cittadino con una strategia ambiziosa: la piantumazione di migliaia di nuove specie arboree. Un'operazione che andrà avanti nel tempo, con un bilancio destinato a crescere ogni anno, per costruire un ambiente urbano sempre più sano, fresco, vivibile. Sono passati soltanto pochi mesi, e il verde ormai si diffonde in ogni angolo della città. Le nuove piantagioni, avviate nel 2026, sono state effettuate su un'area che va dalla zona sud alla zona nord, con interventi concentrati su quei punti strategici dove il verde può far più effetto: aree residenziali, piazze, percorsi pedonali, zone industriali.

