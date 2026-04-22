Un gruppo di cittadini ha rivolto un nuovo appello al sindaco per evitare l’abbattimento di tutti gli alberi di piazza Mentana. Il Comitato per la salvaguardia di Viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio ha chiesto una valutazione più approfondita sul progetto di riqualificazione già in atto. La richiesta mira a tutelare il patrimonio arboreo della zona prima di procedere con eventuali interventi.

Un ultimo appello al sindaco per salvare gli alberi di Piazza Mentana. A lanciarlo è il Comitato per la salvaguardia di Viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, che torna a chiedere una riflessione sul progetto di riqualificazione ormai avviato. Nel documento inviato all’amministrazione, il comitato chiede di evitare "abbattimenti generalizzati" del patrimonio arboreo presente nella piazza, area storica che ospita il Monumento ai Caduti e che da anni rappresenta uno spazio di incontro, relax e gioco per famiglie e bambini, a pochi passi dal lungomare. I promotori dell’iniziativa precisano di non essere contrari all’intervento nel suo complesso, ma di sollecitare una modifica che tenga conto delle alberature esistenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvare gli alberi di piazza Mentana: "Evitare abbattimenti generalizzati"

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