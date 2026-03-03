Provano a superare le casse senza pagare due minorenni denunciate per tentato furto

Due minorenni sono state denunciate dalla polizia perché sono state trovate a tentare di uscire da un negozio di profumi di via Gabriele D'Annunzio senza aver pagato. Le ragazze catanesi sono state sorprese mentre cercavano di superare le casse con prodotti cosmetici, senza aver effettuato il pagamento. La vicenda si è conclusa con la denuncia per tentato furto.

Due ragazze catanesi di 15 e 16 sono state sorprese a rubare 42 prodotti cosmetici, per un valore di circa 240 euro, in una profumeria di via Gabriele D'Annunzio La polizia ha denunciato due ragazze catanesi, entrambe minorenni, sorprese a rubare prodotti cosmetici in un negozio di profumi di via Gabriele D'Annunzio. Le giovani, una di 16 e l'altra di 15 anni, avevano appena finito di scegliere alcuni prodotti, prelevandoli dagli scaffali in cui erano esposti e, con disinvoltura, avevano provveduto a rimuovere l'antitaccheggio, pensando di non essere viste da nessuno. Complessivamente, erano riuscite ad arraffare ben 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore commerciale di circa 240 euro, ed avevano provato a superare le casse per guadagnare l'uscita senza pagare.