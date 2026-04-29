Cani in catena ad Albenga | scatta il blitz e arriva la sanzione

Nell'entroterra di Albenga, i carabinieri e l'ASL hanno effettuato un intervento in seguito alla segnalazione di cani tenuti in catena. Durante l'operazione, sono state riscontrate violazioni delle norme sulla tutela degli animali e il proprietario è stato sanzionato. L’intervento si è concluso con il ritiro temporaneo degli animali e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

?? Cosa sapere Carabinieri e Asl sanzionano proprietario per cani in catena nell'entroterra di Albenga. La Legge Brambilla 822025 prevede multe fino a 5.000 euro per ogni cane. I carabinieri forestali, l'Asl e il servizio di Ambulanze Veterinarie Italia hanno sanzionato il proprietario di una proprietà nell'entroterra ingauno dopo aver scoperto diversi cani tenuti in condizioni non idonee e legati a catena nei giorni scorsi. L'operazione congiunta ha permesso di far luce su una gestione deg .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cani in catena ad Albenga: scatta il blitz e arriva la sanzione Notizie correlate Via vai sospetto in un'abitazione, scatta il blitz con i cani: trovati cocaina, pistola e munizioniE' scattata da un via vai sospetto l'operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì che ha portato all'arresto di un cittadino albanese, da anni... Leggi anche: Abbandona i rifiuti in strada nonostante il divieto: scatta la sanzione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Si trasferiscono all’estero e abbandonano il cane legato alla catena sul pianerottolo; Maltrattamenti sugli animali in Sardegna; Trova un gioco per cani in spiaggia, legge il messaggio scritto sopra e diventa custode di un addio; Weekend di dog trekking nella catena del Lagorai. Finalmente una legge che spezza le cateneD’ora in poi, con l’articolo 10 della nuova legge Brambilla (L. nr.82/2025), viene espressamente vietato tenere i cani legati alla catena. Oggi tenere legato un cane alla catena è illegale, quindi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ancora troppi cani alla catena, in molte regioni italiane è legale tenerliLegare un cane ad una catena, magari per tutta la durata della sua vita, oggi è ancora legale in gran parte d'Italia. Lo rivela il Rapporto Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena, ... repubblica.it “I cani sanno di stare per morire” Lo zoologo Biagio D’Aniello spiega perché alcuni si isolano, mentre altri cercano solo conforto. Non è consapevolezza della morte, ma una risposta https://kodmi.it/jPqj9 - facebook.com facebook Glicine, bello ma velenoso! Cosa fare se cani o bambini lo ingeriscono x.com