Via vai sospetto in un' abitazione scatta il blitz con i cani | trovati cocaina pistola e munizioni

La polizia di Forlì ha fatto irruzione in un’abitazione dopo aver notato un via vai sospetto. Durante il blitz, i cani hanno fiutato droga e armi. Alla fine, gli agenti hanno arrestato un cittadino albanese, residente in città da anni, già noto alle forze dell’ordine.

E' scattata da un via vai sospetto l'operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì che ha portato all'arresto di un cittadino albanese, da anni residente in città, già noto alle forze dell'ordine. Ai detective della Polizia non è sfuggito come lo straniero ricevesse persone apparentemente.

