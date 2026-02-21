Abbandona i rifiuti in strada nonostante il divieto | scatta la sanzione

Un individuo ha lasciato rifiuti in strada nonostante il divieto, causando una sanzione immediata. Le telecamere di videosorveglianza e i dati raccolti hanno permesso di individuare il responsabile. La polizia locale ha confermato che l’azione è stata presa per scoraggiare altri comportamenti simili. La presenza di telecamere ha reso più efficace il controllo sul territorio. La vicenda testimonia la crescente attenzione alle pratiche di inciviltà nel Comune.

Continua la lotta agli incivili a Buccino. Grazie all'incrocio dei dati e all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, è stato identificato il responsabile di un abbandono di rifiuti. A renderlo noto sui social è direttamente l'amministrazione comunale sottolineando come sia "inaccettabile.