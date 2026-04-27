Il Consiglio comunale di Loano si appresta a discutere e votare il 29 aprile un nuovo regolamento riguardante la gestione dei cani. Tra le novità, la possibilità di introdurre sanzioni per coloro che abbandonano gli animali senza motivi validi. Inoltre, il regolamento prevede l’applicazione di contributi economici nel caso di rinunce non motivate, destinati a coprire i costi del canile.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Loano voterà il 29 aprile il nuovo regolamento sui cani.. Le rinunce non giustificate comporteranno contributi economici per coprire i costi del canile.. Mercoledì 29 aprile, il Consiglio comunale di Loano voterà un nuovo regolamento sulla gestione dei cani abbandonati e sulla prevenzione del randagismo per stabilire criteri rigorosi sull’accesso al canile convenzionato. La proposta normativa, che mira a tutelare il benessere animale e a garantire la sostenibilità dei servizi pubblici, pone l’accento sulla responsabilità individuale di chi decide di accogliere un animale. Secondo quanto espresso dal sindaco Lettieri e dall’assessore all’ambiente Cepollina, l’acquisto o l’adozione di un cane deve essere interpretata come una scelta consapevole, priva di caratteristiche temporanee o reversibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loano stringe le regole sui cani: sanzioni abbandona

Notizie correlate

Smart working, scattano le nuove regole: sanzioni per chi non informa sui rischiDal 7 aprile entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7.

Consorzi stradali, cambio di regole dopo oltre un secolo. Roma stringe sui fondi e pretende più trasparenzaCi sono voluti oltre cent'anni, ma finalmente Roma stabilisce delle regole per gestire i finanziamenti del Comune ai consorzi stradali, i rapporti...