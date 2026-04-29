In Europa, sono state introdotte nuove norme per la tutela di cani e gatti. Tra gli obblighi ci sono la microchippatura e la registrazione di tutti gli animali domestici. Viene inoltre vietato allevare cani e gatti con caratteristiche fisiche eccessive. Le disposizioni devono essere adottate entro quattro anni. Le nuove regole mirano a migliorare il trattamento e la tracciabilità degli animali.

Microchippatura e registrazione obbligatorie di tutti i cani e gatti nell’Unione europea e divieto di allevamento di cani o gatti con caratteristiche fisiche eccessive. Sono questi i punti salienti del disegno di legge approvato nelle scorse ore dal Parlemento europeo che mira a porre fine alle pratiche abusive, a frenare i metodi commerciali crudeli e a tutelare la salute di cani e gatti. – Notizie.com Con 558 voti a favore, 35 contrari e 52 astensioni, i deputati europei hanno dato il via libera definitivo ai primi standard Ue in materia di allevamento, detenzione, tracciabilità, importazione e gestione di cani e gatti.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cani e gatti europei, arrivano nuove regole per la loro tutela: ecco tutti gli obblighi e i divieti, quattro anni per adeguarsi

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Cani e gatti, arriva la stretta Ue: microchip obbligatorio e stop agli allevamenti estremi x.com