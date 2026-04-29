Cane lasciato senza cibo nè acqua a morire in un terreno a Olevano | la denuncia di Francesco Emilio Borrelli

A Olevano sul Tusciano, nel salernitano, alcune volontarie stanno intervenendo per salvare un cane lasciato senza cibo né acqua, rinchiuso in un terreno. L’animale, ormai ridotto a uno scheletro, viene nutrito e idratato a giorni alterni nel tentativo di alleviare le sue sofferenze. La denuncia della situazione è stata resa pubblica da un attivista locale, che ha evidenziato il caso di abbandono e maltrattamento.

Un cane ridotto a uno scheletro, rinchiuso in un terreno e lasciato morire di fame e di sete. È la drammatica denuncia che arriva da Olevano sul Tusciano, nel salernitano, dove alcune volontarie stanno cercando disperatamente di tenere in vita l’animale, portando acqua e cibo a giorni alterni. Lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio BorrelliGiorgia Meloni ritratta in un manicomio con le sbarre di ferro alle finestre, con tanto di camicia di forza e sguardo perso nel vuoto. Rottweiler abbandonato per quattro giorni senza cibo né acquaLa scorsa settimana gli agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Rimini hanno sequestrato un rottweiler trovato abbandonato senza cibo né...